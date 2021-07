Viimane võimalus: siin on sulle kümme parimat randa Eestis, mida külastada

Pirita linnaosas asuv Tallinna suurim liivane supelrand on tallinlaste meelispaik soojal suvepäeval vaba aja veetmiseks. Rannas on riietuskabiinid, laste mänguväljakud ja pallimänguväljakud. Suvehooajal töötavad rannabaar, kioskid ning toimub kandekaubandus. Saad laenutada ka rannatoole.

Kuressaare Supelrand on üks soojema mereveega liivarandasid Eestis. Tänu madalaveelisele ning kiiresti soojenevale lahele on see väga sobilik lastega peredele. Randa on paigutatud välitualetid ja riietuskabiinid. Lastele on rajatud atraktsioonidega mänguväljak, kus on nii ronimist, kiikumist kui liivas hullamist, lapsevanemad saavad aga kõike mugavalt jälgida.

Mändjala supelrand on Eesti kõige lõunapoolsem rand. Kui päike mõnusal rannaliival liiga hakkab tegema või janu kimbutab, ootavad Sind rannabaar, rannatoolid ja mändide vahele riputatud võrkkiiged. Lastele on randa rajatud mänguväljakud ning Saaremaa suurim liivakast. Mändjala Kämpingus on avalikuks kasutamiseks laste mänguväljakud, kämpingu lahtiolekuaegadel WC'd ja väikese tasu eest saab dušši all käia. Hooajal on avatud ka rannabaar.

Pühajärve rand

Suvitushooajal ootab Pühajärve rand külastajaid oma puhta rannaliiva, ujumissilla, rannavolleplatside, mänguväljakute ning lehtlatega. Pühajärve pargist leiad terviserajad ning infotahvlid. Ratastoolis liikuvatele külastajatele on ehitatud spetsiaalne sild ja riietuskabiin. Pühajärve rannas tegutsevad suvehooajal kaks toitlustusettevõtet, paadilaenutus ja rannavalve. Pühajärv, mille ääres rand asub, on Otepää kõrgustiku ja looduspargi suurim järv.

Paralepa rand

Supelranna vahetus läheduses on võimalus kasutada tasulist dušši ja WC-d Thalasso Spa hotell Fra Mares. Randa on paigutatud välitualetid, riietuskabiinid, on laste mänguväljak, võrkpalliplats, saab osta kergemaid suupisteid, jäätist ja karastusjooke.

Tamula järve rand

Tamula järve rand asub Võru linnas Tamula järve kaldal. Rand on huvitavalt kujundatud, kaasaegselt haljastatud ja korrastatud, varustatud riietuskabiinidega, erinevaid tegevusi pakkuvate atraktsioonidega. Saab mängida jalg- ja võrkpalli, turnida võrgul, ehitada liivalosse, päevitada murul või liivarannal. Rannapromenaad on jalutamiseks pikk lausa 800 meetrit, mis algab Tamula hotelli juurest ja kulgeb Roosisaare sillani. Tamula järve rand on üks Lõuna-Eesti 30-st avastamist väärt paigast, mis on tähistatud National Geographicu kollase aknaga.

Pärnu rand

Kesklinnast veerandtunnise jalutuskäigu kaugusel asub kuulus Pärnu liivarand. Tänu madalaveelisele ning kiiresti soojenevale lahele on Pärnu rand väga sobilik lastega peredele. Pargivöönd pakub varju külmade põhjakaarte tuulte eest. Pärnu rannas on lõbusaid lasteatraktsioone, kiikesid, surfivarustuse laenutus, minigolf, palju jäätist ja muud kosutavat. Romantikute meelispaigaks on kõigil neljal aastaajal Pärnu rannapromenaad.

Narva-Jõesuu rand

Narva-Jõesuu on kuulus ainulaadse looduskeskkonna poolest. Omapärase männimetsaga ääristatud peene liivaga Narva-Jõesuu rand on Eesti üks pikimaid mererandasid, kulgedes 9,5 km ulatuses mööda Soome lahe lõunakallast. Mööda mereranda kulgeva rannapromenaadi äärde jäävad ka istumiskohad ning osad neist lõkkekohtadega. Vetelpäästega rannas on rannavolleplats, atraktsioonid lastele, riietuskabiinid ja välidušš. Narva-Jõesuus on tasuline parkimine.

Rohkem infot randade ja Eesti ilusate paikade kohta leiad Puhkaeestis.ee koduleheküljelt. Randa minnes kontrolli seal lehvivat lippu: kui lipp on roheline, siis võib minna rahuliku südamega ujuma.

Veetemperatuurid

Võsu supelrand: 22 kraadi

Mändjala supelrand: -

Kuressaare supelrand: 24 kraadi

Verevi järve rand: 21 kraadi

Pirita rand: 21 kraadi

Pühajärve rand: 24 kraadi

Paralepa rand: 20 kraadi

Tamula järve rand: 24 kraadi

Pärnu rand: 21 kraadi

Narva-Jõesuu rand: 21,7 kraadi



Temperatuurid on võetud ilm.ee koduleheküljelt.