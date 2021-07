Valmiera kutsub eestlasi sõbraliku sõnumiga külla

Ja tõepoolest, me oleme seda märganud – Eestist pärit reisijate jaoks on Valmiera väga populaarne sihtkoht, kuhu nad sõidavad regulaarselt mitte ainult ostlema, vaid ka maitsvat toitu ja kultuuri nautima, turismiatraktsioone külastama ning ka ööbima, veetes siin mitu päeva. Kuna sel aastal on puhkuse ajal soojematesse riikidesse reisimine piiratud, kutsume eestlasi puhkama lähimate lõunanaabrite juurde – Lätti, siia Valmierasse ja Valmiera maakonda!

Oleme kuulnud, et esimene sõna, mille eestlased läti keeles selgeks õpivad, on saldējums (jäätis) ja tundub, et enamasti teatakse ka seda, mis on Valmiermuižas alus (Valmiermuiža õlu). Kuid kas teadsite, et Valmiera maakond on ilmselt ainus koht Lätis, mille linnapea on sündinud Eestis?