Nüüd või mitte kunagi: lennud Paphosele praegu vaid alates 30 eurost

Majutus

Hea hinnaga saab ööbida majutusasutuses Rantzo Holiday Apartments. Näiteks 22.08. – 01.09 (11 ööd) tuleb korter kahele 440 eurot, kahe magamistoaga korter neljale 765 eurot. Kohapeal on päikeseterrassiga bassein ja tasuta lamamistoolid. Kauplused paiknevad 5-minutilise jalutuskäigu kaugusel. Restoranide ja baaridega keskväljak jääb 1,5 km kaugusele. Pissoúri rand on 3 km kaugusel. Kohapeal on tasuta eraparkla.