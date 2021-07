Noore kooliõpetaja seiklused kodutunnet tekitavates Alpides: mägedes pole tähtis kohale jõuda, vaid tagasi tulla

Kõige meeldejäänumaks elamuseks peab ta matka ümber Alpide kõrgeima mäe Mont Blanci, kus sai 11 päevaga läbida kolme riiki, sest Mont Blanc asub Itaalia, Prantsusmaa ja ŠveitsI piiril. Anna mäletab toredaid õhtuid mägihüttides, kus matkajatele pakutakse einet ja kuhu tulevad kokku rännuhuvilised üle kogu maailma. “Osa neist on su eelmise päeva matkakaaslased, osadest saavad uue päeva omad. Need inimesed on matkakogemuse lahutamatu osa” lisab Anna. “Teiseks protsess ise. Tavaliselt räägitakse matkamise eesmärgi puhul ikka kuhugi jõudmisest, kui ollakse mägedes, siis mäe tipu vallutamiseks. Tegelikult on eesmärk ju minna sihtpunkti ja tulla sealt tagasi. Tähtis on teekond. Ja ükski argielu mure mägedes ei loe, need jäävad matkama tulles maha.”

Ehkki Anna matkab mägedes, ei ole tegu alpinismiga, sest kõrgmägede jaoks on vaja juba eraldi ettevalmistust ja varustust. “Ma olen sellele mõelnud, et kui saaks vastava koolituse ja leiaks grupi, kellega minna juba päris mäetippu, näiteks sama Mont Blanci otsa,” unistab Anna. “Teine soov on ära käia Mount Everesti baaslaagris, see on minusugustele matkajatele sobiv retk ja siis saaks natuke muud mäestikku ka näha,” ütles ta, kuid see ei tähenda Alpide vastu armastuse kustumist. “Vastupidi,” kinnitab ta. "Veel mõned aastad tagasi, tundsin sinna jõudes vaimustust, vaatasin kõike suu ammuli. See tunne on muutunud - nüüd lähen ma Alpidesse nagu koju,” ütles ta.