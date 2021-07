Senised üldjärjekorra reeglid osades praamisadamates ei kehti. Uus korraldus valmistab reisijatele nördimust

“Siiani on süsteem toiminud nii, et sõidad üldjärjekorda, seejärel praamile ning üldjärjekorrast saab sinna nii palju, kui mahub. Praamipileti ostsid laevalt ning seda kontrolliti mahasõidul. Nüüd on nad muutnud süsteemi ning paigaldanud sadamatesse piletiautomaadid,” rääkis Triin, kes on tihe Sõru-Triigi liinil, kuid kelle jaoks tuli uus korraldus hiljuti üllatusena. Tema sõnul on süsteem toiminud aastaid ühtemoodi, kuid nüüd on asjad kardinaalselt teisiti.

“Kodulehelt ostes olid piletid välja müüdud ning läksin üldjärjekorda nii, nagu olen seda aastaid teinud. Seda infot, et midagi on muutunud, seda mina reisijana kätte ei saanud,” nentis Triin. Nii oli ta sadamas poolteist tundi enne laeva väljumist ning üldjärjekorras neljas auto. Sellest järjekorrast saab tema sõnul praamile tavaliselt viis kuni kuus autot.

