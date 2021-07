Rõõmusõnum reisihuvilistele: Soome reisimine muutub esmaspäevast taas lihtsamaks

Soome valitsus kaotab esmaspäevast alates piirikontrolli Soome ja Euroopa Liidu ning Schengeni alal olevate riikide vahel. See tähendab, et ka Eestist võimalik turismi eesmärgil taas Soome reisida, küll aga peab endiselt järgima Soome terviseameti poolt seatud nõudeid. Tõendite esitamise kohustus ei kehti alla 15-aastastele reisijatele.

Turismireis on võimalik, kui sul on:

Enne Soome sisenemist on reisijatel soovitatav täita Finentry vorm (https://www.finentry.fi/et/), mis kiirendab riiki sisenemise protsessi. Kui reisija jääb Soome kauemaks kui 72 tunniks ning reisijal puudub vaktsineerimistõend, läbipõdemise tõend või tehtud on vaid üks vaktsiinisüst, on reisijal kohustuslik teha koroonatest mitte varem kui 72 tundi pärast riiki saabumist.