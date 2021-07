Pikendus lühikeseks jäänud suvepuhkusele: otselennud Joonia mere suurimale saarele

Kefallonia loodusime on stalaktiitkoopad! Melissani koobas kujutab endast maa-aluse järvega karstikoobast, mida läbi suure ava valgustavad päikesekiired. Antiikajal asus siin jumal Paani tempel. Pärast maavärinat varises koobas kokku. Seetõttu moodustunud avade kaudu tungivad sisse päikesekiired, mis panevad järve helkima erinevates sinistes ja rohelistes toonides. Tänapäeval on see üks Kefallonia enamkülastatavaid kohti, kuhu korraldatakse paadiekskursioone.

Linna uhkuseks on maailma pikim Drapanose kivisild, mis ühendab poolsaarel paiknevat Argostolit saare teise osaga. See on mõnus koht õhtusteks romantiliseks jalutuskäiguks. Hommikuti on aga linnasadama juures väga huvitav jälgida Koutavo laguunis ujuvaid suuri merikilpkonni, kes maiustavad sadama juures kalurite kalapüügijääkidega.

Piki mereranda looklevast Kefallonia pealinnast Argostolist on tänu oma heale geograafilisele asukohale ja suurepärasele looduslikule varjupaigale saanud üks Kreeka suurimaid meresadamaid. Rahvarohkes linnas paiknevad huvitavad ajaloo- ja arheoloogiamuuseumid. Maavärinates peaaegu kogu oma arhitektuuripärandi kaotanuna ja uuesti üles ehitatuna, paljastab see linn paiguti allesjäänud Veneetsia hooneid ja vanaaegset linnaarhitektuuri.

Kefallonia ja ühtlasi Joonia merepiirkonna kõrgeim mägi on Ainos, mille kohta arvatakse, et seal asus Zeusi tempel. Mäe kõrgus ulatub 1628 meetrini merepinnast ja selle tipust võib selge ilmaga näha Peloponnesose poolsaare loodeosa, Zakynthose ja Ithaka saart.

Kefallonia on alati olnud tõmbekeskuseks, mida ei saanud kuidagi omavahel jagatud Briti, Veneetsia, Osmani ja Bütsantsi impeeriumid. Prantslastest, venelastest, normannidest ja roomlastest rääkimata. Saare ajaloolist arhitektuuripärandit on räsinud aegade jooksul neli tugevat maavärinat, kuid Kefallonia tõelist ilu pole see hävitanud, vaid lisanud sinna mõningaid kaasaegseid nüansse.

See saar erineb veidi teistest Kreeka saarte sihtkohtadest. Hotellidest on ülekaalus kolme-, neljatärni hotellid, mille toitlustamistüübid on põhiliselt hommikusöök või hommiku-ja õhtusöögiga paketid. Kuurortides on palju kaupluseid, taverne ja mõnusaid ajaveetmise kohti.

Fiscardo on Kefallonia üks ilusamaid külasid. See jäi eelmisel sajandil aset leidnud maavärinast peaaegu puutumata. Ülipopulaarse jahisadama lähedusse on koondunud pastelsetes toonides Veneetsia majad. Suveperioodil sõidavad seal igapäevaselt praamid. Vaatamata turistide rohkusele on Fiscardo oma võlu säilitanud. Kreeka Patrase ülikooli allveearheoloogid leidsid 2019. aasta detsembris Fiscardo sadamast 2,5 km kaugusel mere põhjast enam kui 2000 aasta vanuse Vana-Rooma laevavraki. Laeva leidmine lisab Fiscardo sadamale iidset oreooli ja annab viiteid kust kulgesid vanad mereteed ning millistes ja millega sadamates kaubeldi.

Aktiivse puhkuse armastajatele soovitame suunduda saare mägedes asuvasse rahvusparki. Parim viis selle kohaga tutvumiseks on istuda ATV-le ja sõita ise otsima metsikuid hobuseid. Rahvuspargist leiab erilisi musti nulgusid, mis kasvavad ainult sellel saarel. Kusagil mujal selliseid puid ei leidu. See on otsekui Kefallonia rahvuspuu. Ajaloolaste väitel ehitati Trooja sõjas osalenud Odüsseuse laevastik täielikult Kefallonias kasvavast ainulaadsest mustast nulust. Samuti on leitud musta Kefallonia nulgu Kreeta saarel asuva Knossose paleest.

Melissani koopa lähedal võib külastada ka Drogarati stalaktiitkoopaid. Stalagmiitide ja stalaktiitide vahel seistes tekib tunne nagu viibiksid pühakojas. Suuruselt on see koht võrreldav tohutu kontserdisaaliga, mistõttu korraldatakse koobastes sageli suurepärase loodusliku akustikaga kontserte.

Svoronata on vaikne ja rahulik linnake, mis sobib ideaalselt täielikuks lõõgastuseks. Siin võib aega veeta jalutades kitsastel ja käänulistel tänavatel, nautides lillelõhna ja tutvudes iidse käsitööga. Lähimad rannad on kuldse liivaga Ammes ja Ai Helis ning kivine Avithos. Suuremaid poode ja meelelahutuskohti tasub otsida naaberlinnadest Lassist ja Argostolist, bussiga saab saare pealinna kõigest 20 minutiga.

Lassi on üks Kefallonia saare peamisi ja rahvarohkemaid mereäärseid kuurorte, mis paikneb Argostoliga samal poolsaarel ja asub pealinnast ligi kolme kilomeetri kaugusel läänes. Linnakest ümbritsevad künkad ja rohelus ning selle kõrval on mitu liivaranda - sinilipuga hinnatud Platis Yialos ja kärarikas Makris Yialos. Lassi kuurort soosib romantilist puhkust, kuna just siin võib näha saare kauneimaid päikeseloojanguid.

Argostoli vastaskaldal Paliki poolsaarel asub Kefallonia suuruselt teine linn Lixouri. See vaikne, ent kaasaegne kalurilinnake, oli kunagi Kefallonia pealinn. Oma dekoreeritud väljakute, lilledega kaunistatud majade, linna poolitava jõe ja selle kaldaid ühendavate sildade tõttu, on see üks maalilisemaid linnu kogu saarel. Veneetsia impeeriumi mõju annab siin tunda seniajani.

Pealinnast Argostolist võib bussiga suunduda paljudesse kohtadesse saarel, siit on lihtne jõuda erinevatele randadele. Palmidest ääristatud kaldapealne viib linna põhjaosas asuvale Fanari rannale. Läheduses saab jälgida fenomenaalset loodusnähtust – Katavothrest, mis on vee maaalune liikumistee Argostolist saare teisele küljele. Jalgsi jõuab 20–30 minutiga Lassi kuurordi ülipopulaarsete randadeni, regulaarselt Argostoli ja Lixouri vahel kurseerivate praamidega saab sõita Paliki poolsaare roosadele ja inimestest tühjadele randadele.

Karavados on Kefallonia saare lõunaosas paiknev väike kalurilinnake, mida ümbritsevad männimetsad ja tsitruspuude salud. See paikneb tasandikul, kuid taamal on näha mägimaastikku. Karavadoses puhkajaid meelitab ligi Agios Thomase rand – kaks väikest kaljudega eraldatud liivast rannaala kristallselges lahes. Randadelt on nähtav teisel pool väina laiuv Zakynthose saar, kuhu võib üheks päevaks sõita Porose või Sami sadamatest.

Rahulik Lourdase linnake asub Kefallonia lõunarannikul järsul künkanõlval. Männimetsade ja küpresside keskel paiknevad majakesed näevad Ainose mäe taustal välja imetoredad. Sinilipuga pärjatud liivane ja kruusane rand on väga hooldatud ilmega ning populaarne. Kristallpuhas vesi läheb küllalt kiiresti sügavaks, mistõttu valivad selle ranna sageli snorgeldamise, süsta- ja paadisõidu harrastajad. Kui tahate veelgi rohkem ringi vaadata, jõuate jalgsi mööda nõlva Lourdata linna.

Kefallonia idaosa peamine sadamalinn on Poros, mis paikneb kahe mäe jalamil. Poros paistab silma metsiku ja muljetavaldava maastikuga kristalse veega ranniku juures. Kohalikule loodusele iseloomulikud lohud kaljudes, aga öeldakse olevat sisse tallatud pooljumal Heraklese poolt. Kristalselt läbipaistev vesi uhub valget kiviklibust randa. Porosest saab laevaga sõita teistesse Kefallonia linnadesse ja minna metsikutele, kalda poolt ligipääsmatutele randadele. Porosest on mugav suunduda kuulsale Antisamose rannale või Melissani ja Drogarati stalaktiitkoobastesse. See rahulik linn on rändajate ja loomuliku loodusilu otsijate esmane valik.

Üks Kefallonia populaarsemaid kuurorte ja saare kaguosa peamine turismitsoon Skala köidab oma hingematvalt kauni looduse poolest, aga samuti õigustab ootusi ja vastab mitmekülgsele kuurortile esitatavatele nõudmistele. Linnas on võimalik valida paljude tavernide, toidu- ja suveniiripoodide vahel, isegi öösel on Skala rahvarohke. Skala rannikul kulgeb männimetsa kõrval lai kolme kilomeetri pikkune, kohati kruusaga segatud liivarand, kus on avatud rannabaarid ning pakutakse veespordialadega tegelemise võimalust. Läheduses asuvad Potamaki, Kaminia ja Mounda rannad on saare parimad ning pikimad liivarannad. Lõdvestuda soovijad leiavad väikesi eraldatud lahesoppe, kus on hea nautida vaateid Zakynthosele, Peloponnesosele ja Joonia merele.

Peamised Kefallonia külastajad on Itaaliast, Inglismaalt ning Skandinaaviast. Kuna saarel on vaid mõni üksik „kõik hinnas“ hotell, on siin ka tunduvalt rahulikum puhkajaskond.

Kokkuvõttes on Kefallonia suurepärane koht, kus puhata närvi, nautida loodust ja rahu. See sobib mõnusaks avastamiseks ja rahulikuks idülliliseks puhkuseks. Päevamelu on vinge, samas kui ööelu tagasihoidlik.

Enne reisile minekut tuleb reisijahuvilistel kindlasti tutvuda kogu reisi ajaks kehtestatud turvalisusmeetmetega, samuti täita õigeaegselt ja võtta kaasa kõik vajalikud dokumendid.