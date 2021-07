Võrreldes koroonaeelse ajaga lennutas airBaltic esimese poolaasta jooksul üle viie korra vähem reisijaid

"2019. aasta esimese kuue kuu jooksul vedas airBaltic Tallinnasse ja Tallinnast 280 000 reisijat. Kui lendude ja reisijate arv on Covid-19 mõju tõttu vähenenud, siis Tallinnast pakutavate otsesihtkohtade arv on veidi kasvanud – 12 sihtkohast 2019. aasta esimesel poolel on saanud 14 sihtkohta. airBaltic on säilitanud turuliidri positsioon Tallinna lennujaamas," lisas ettevõtte pressiesindaja.