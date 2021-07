Kas pidada pulmapidu privaatselt või suures seltskonnas? Õnneks pole ei õiget ega valet vastust!

Kui sinu unelmate pulm on aga hoopis midagi väga privaatset, pakub Villa Ammende ühte eriti hästi varjatud salajast kohta, mis mõeldud just teile kahele. Nimelt on käänulistest treppidest mööda lossi meenutavat maja ülakorrusele minnes võimalik leida ennast romantilises tornis, kus kaetud laud kahele. Hunnitu vaade ning unustamatu vaade aiale ning Pärnule annab hea võimaluse ennastunustavalt nautida teineteise seltskonda. Vaatamata privaatsele lahendusele ei tähenda see ometigi seda, et Villa Ammende usin kollektiiv endast seetõttu teile kõige tähtsamal päeval endast kuidagi vähem annaks. Vastupidi – hoolitsus ning hoolivus on täpselt sama suur, kui peo puhul, kus kasvõi sada inimest.

Kui olete võtnud vastu otsuse pidada pulmapidu maha suurelt ja võimsalt on sinu kasutada Villa Ammende terve aed, kus võimalik viia läbi nii registreerimine (loomulikult nii, et vajadusel on võimalik järgida hajutatuse nõuet) ja suur restoranisaal, kuhu võimalik pidulikule peole paigutada täiesti arvestatav hulk mõlema noorpaari perekonnast ja sõpradest. Loomulikult on iga Villa Ammende pereliiga valmis sind igakülgselt abistama ning nõustama kõigis küsimustes, mis puudutavad erinevaid organisatoorseid küsimusi – alates menüüst ning lõpetades pulmapeo muusika ning valgustusega. Teie ülesandeks jääb ainult õigel ajal õiges kohas olla. Ja kui ka mõned minutid hiljaks jääte, siis pole ka sellest hullu – see on ju ikkagi teie pidu.

Nagu pulmade puhul ilmselt ikka, on kõige kriitilisem saada täpselt enda jaoks aru, millist pulma on üldse soov pidada. Loomulikult on võimaliku pulmapeo üheks suureks määravaks osaks ka eelarve. Õnneks on Villa Ammende oma kodulehel toonud välja ka mõningased indikatiivsed hinnad, millega saad tutvuda kasvõi kohe ja isegi siis, kui sul üldse pulmasid veel plaanis polegi.

Villa Ammende pakub abiellujatele mõnusat võimalust kõik pulmatseremooniaga seonduv ühes kohas muretult läbi viia. Nii on noorpaaril võimalik ühes kohas viia läbi tseremoonia kasvõi villa väärikas tammepargis imelise purskkaevu kõrval ja peole järgnevalt kõik oma külalised mõnusalt ööbima paigutada. Lisaks muidugi maitsvad road a la carte restoranist, grillmenüüst või hoopis suupistevalikust. Joogikaardist leiab sobiva joogi endale iga pulmaline, vanusest olenemata ning oluline on välja tuua ka võimalus parkida oma sõiduk täpselt hotelli kõrvale suletud aiaga parklasse.

Kui on juba söödud ja joodud ning aeg on puhata?

Iga pulmapidu võtab nii peolistelt, kuid ennekõike noorpaarilt kõvasti jõudu ja energiat, ükskõik, kui hästi sa sööd ja kui mõnusaid kokteile jood. Seetõttu on hea teada, et igale peolisele on ruum ja voodi puhkamiseks kohe peokoha kõrval nurga taga. Villa Ammendes täpselt nõnda ka on. Ilma igasuguse mureta on hotellil võimekus panna ööbima vähemalt sinu kõige lähedasemad sõbrad ning perekonna. Ja kui peoseltskond on suurem, leiab Ammende pererahvas suurima rõõmuga külalistele ööbimise hotelli läheduses teistesse hotellidesse. Nii saate hommikul kõik rõõmsalt jälle kohtuda hommikusöögilauas ja muljetada eelmise õhtu toredamatest sündmustest.





Rohkem pulmasid!

Nagu Villa Ammende pererahvas ise ütleb, on pulmade korraldamine nende tõeline leivanumber. Seda kohe niivõrd, et kodulehel on pulmadele pühendatud eraldi lehekülg. Kui tunned, et oled pulmapidu lükanud edasi mõnel peaaegu olematul põhjusel, nagu näiteks see, et sa ei suuda valida paberkutsetele õiget paberit, siis anna see ülesanne Villa Ammende pererahvale. Sest neile on kõik pulmadega seonduv eriti südamelähedane. Oleks vaid neid pulmasid rohkem, eksju!

Villa Ammende ongi ju algselt ehitatud pulmapeo tarbeks! 1905. aastal oli majaehituse põhjuseks maja omaniku hr. Ammende tütre Elleni pulmapidu. Seega on sobivamat kohta pulmade pidamiseks raske ette kujutada. Mõtle ise – pulmapidu majas, mis on spetsiaalselt pulmade jaoks ehitatud.



Villa Ammende pererahvas on pulmapidusid korraldanud juba üle 20 aasta. Sellise kogemustepagasiga ollakse küll kuulnud ilmselt ka kõige põnevamaid palveid ning huvitavamaid soove. Näiteks, kas teate, miks peab ühel õigel pulmakorraldajal olema alati käepärast käärid, teip, konjak ja sõrmus? Ei tea? Ärge muretsege – Ammende pererahvas teab seda jällegi väga hästi ja on nendega alati varustatud, et teie saaksite keskenduda oma kõige tähtsamale päevale.