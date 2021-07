La vie française! ehk seiklused keset prantsuse veinimõisaid ja unenäolisi randu

Peale 12-tunnist teekonda Lyoni sain kiirelt ka oma esimese Erasmuse-õppetunni. Nimelt tasub võõrasse linna minnes kõigeks alati rohkem aega varuda, sest rongijaamast oma ühikasse jõudmiseks jäetud tund aega muutub kiiresti mõneks minutiks, kadunud taksojuhiks ja kurjaks kirjaks ühikatädilt, kelle tööpäev kohe lõppemas on. Kui aga kohale jõudsin ning ühika juhatajale oma sekeldustest jutustasin, rääkis ta naerdes, et esimesel päeval taksofirma peale kaebuse esitamine ongi osa õigest prantsuse kogemusest.

Ülejärgmisel päeval sain esimest korda minna ülikooli päriselt kohale — tegu on siiski suure privileegiga, mis praegusel ajal parasjagu elevile ajab. Jean Moulin Lyon 3 peamine õppehoone (mis asub kusjuures vanas tubakavabrikus) on nii suur, et pelgalt sissepääsu leidmisele kulub 10 minutit. Kui olin omajagu mööda labürindina tunduvat hoonet ringi ekselnud, tundus nagu oleksin otsimas platvormi 9 ¾, sest kõik inimesed, kes oleksid võinud ruumi asukohta teada, kadusid sama kiirelt kui Hagrid.