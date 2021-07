Parim aeg minna Lätti: vähetuntud vaatamisväärsused meie naaberriigis, kus turistitulva karta pole

See on unikaalne looduslik objekt, mis on tekkinud pärast jääaega ning kujutab endast allikate poolt paljaks uhutud lubjakivipaljandit ning samuti Lätile iseloomulikku travertiini. See geoloogiline moodustis on umbes 3,5 m kõrge ja 17 m pikk ning on välja kujunenud paljude sajandite jooksul.