Ahvenamaa on selle suve hitt: parimad asjad, mida seal näha ja kogeda

Meremuuseumis võib vabalt veeta tunni või koguni kaks. See on sobiv paik ka purjelaevade ajastust huvitatutele.

Meremuuseumi kõrval kail seisev Pommern on maailma ainus neljamastiline kaubapurjekas, mis on oma algses seisukorras säilinud. Purjekaga on toodud puitu Skandinaaviast, salpeetrit Tšiilist ja nisu Austraaliast.

Ahvenamaa maastik on üsna tasane ning saarte loodusega on kerge tutvuda jalgrattaga sõites. Kui ei viitsi oma ratast kaasa vedada, on lihtne see kohapeal üürida. Rattateed on planeeritud selliselt, et teede ääres leidub hulgaliselt mõnusaid puhke- ja peatuspaiku.