Ettevõtja Viljar Arakas: hotellid riigilt toetusi saama ei peaks

EfTEN kapitali tegevjuhi Viljar Arakase sõnul on nende hotellil Palace nüüd hakanud lõpuks hästi minema. Ta tõi välja, et juuni oli esimene kuu kriisi algusest, kui jooksvad kulud olid väiksemad kui tulud. Ta ütles, et kui tavaliselt on Tallinnas soomlased võtnud umbes 50 protsenti hotellitubadest, siis sellel aastal on nad pidanud võtma nende asemel vastu spordigruppe ja muid pakkumisi, millele kaks aastat tagasi oleksid ei öelnud.

Arakas ütles, et tema arvates hotellipidajad riigilt toetusi ei peaks saama. Tema sõnul oli see põhjendatud eelmisel kevadel, kui arvati, et kriis on lühiajaline. "Täna, kui seda on peaaegu poolteist aastat olnud, saame öelda, et see ei ole lühiajaline, see toob kaasa majanduse struktuurimuutuse," ütles ta.