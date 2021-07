Suurepärane uudis velosõpradele: valmis Eesti esimene digitaalne rattamatkateede kaart

„Meil on hea meel tulla selle kaardiga välja just suvel, kui meie üle-eestilisest turismiveebist puhkaeestis.ee ja visitestonia.com otsivad matkainfot nii sise- kui ka välisturistid," ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik. „Kaart pakub valikut igale suutlikkusele ja maitsele, alates kümne ja lõpetades rohkem kui tuhande kilomeetri pikkuse matkateega. Kaetud on kõik maakonnad, põnevaid radu leiab kõikjal Eestis, et minna tutvuma meie loodusega, olgu siis saarte või kuppelmaastikuga. Omaette plussiks on mitu matkateed, mis ühendavad Eestit Lätiga."

Seni on rattamatkajatel olnud kasutada Regio paberkaart, kus on natuke üle 50 rattamatkatee. Ka Eesti esimese digitaalse rattamatkateede rakenduse peakonsultandiks oli Regio kauaaegne koostööpartner, matemaatik ja teenekas jalgrattamatkamise arendaja Rein Lepik. Lepik on Eesti rattamatkamise taristu looja, Tartu rattamaratoni käivitaja, tegutsenud Euroopa Jalgratturite Föderatsiooni asepresidendina ning valitud Eesti 100 silmapaistvama matkategelase hulka. Lepik andis riikliku turismiveebi tarbeks tasuta kasutada ka oma rikkaliku fotokogu rattamatkateedest.

Rein Lepiku kogemus oli EASi turismiarenduskeskusele aluseks, et kaardile satuksid tõepoolest sõidetavad teed. Lepik on näinud hulgaliselt Euroopa rattamatkaradu, sõitnud läbi kõik Eurovelo teed. Ka Eestit läbib Eurovelo: tervikuna Eurovelo nr 10, osaliselt nr 11 ja 13. Uus rakendus kajastab rattamatkateede seisu viimase parima teadmise juures, eemaldatud on rajad, kus rattatee muutub läbimatuks eramaa sildiga. See ei tähenda, et ei võiks ette tulla matkajate elus nii igatsetud seiklusi, näiteks vajadus ületada kuskil vihmadega tekkinud ajutiselt märjem ala.