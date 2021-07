Nüüd saavad ka eestlased kosmosesse reisida. Tuleb vaid osta 250 000 eurot maksev pilet

LHV nõukogu liikmel, tuntud investoril Raivo Heinal on pilet taskus ning Bransoni pühapäevast õnnestunud kosmoselennu uudist kommenteerides ütles ta, et tunneb oma reisi oodates elevust, sest kaua oodatud sündmus hakkab lõpuks kätte jõudma. Seda, millal täpselt eestlane saab kosmosereisile minna, pole tema sõnul talle veel teatatud. Virgin Galactic teatas aga pärast õnnestunud katselendu miljardärist Bransoniga, et kommertslennud, kuhu on juba aastaid pileteid müüdud, algavad järgmise aasta alguses.