Luksuslik puhkus Itaalias: kuhu minna ja mida teha?

Amalfi rannik, tuntud ka kui sidrunirannik, on üks Itaalia ihaldatumaid turismisihtkohti. Kitsad, sidrunipuudega ääristatud mägiteed meelitasid juba pärast II maailmasõda saksa ja ameerika turiste. Samuti on see UNESCO maailmapärandisse kantud piirkond olnud eelistatuimaks sihtkohaks Inglismaa aristokraatidele ja kõrgklassile. Ka praegusel ajal leiavad sinna tee teiste seas just need turistid, kes ülimalt luksuslikku puhkust igatsevad.