Briti, Prantsuse ja Kreeka võimud ei plaani uue koroonalaine saabumisel riiki sulgeda

Prantsusmaa ühines pühapäeval Ühendkuningriigi ja Kreekaga, mis on välistanud riigi uue sulgemise järgmise koroonalaine korral, kirjutas väljaanne eurointelligence.com. Prantsuse Euroopa-asjade minister Clement Beaune ütles, et riik peab sulgemise asemel õppima elama koos viirusega. Beaune küll ei välistanud, et valitsus võib kehtestada arvulised piirangud, kui palju inimesi võib koguneda baaridesse ja restoranidesse ning laiendada koroonatõendi kasutusala, kuid ta rõhutas, et olukord ei saa olema enam nii raske kui see oli kevadel, sest nüüd on olemas koroonavaktsiin.

Kreeka peaministewr Kyriakos Mitsotakis ütles eelmisel nädalal, et ehkki riik ei saa kedagi kohustada ennast vaktsineerima, ei hakka valitsus kehtestama piiranguid, et kaitsta vaktsineerimata inimesi suure enamuse vaktsineeritud elanikonnna arvel. Mitsotakis viitas vaktsiinide kättesaadavusele kui peamisele argumendile ning rõhutas, et riigis on inimesi, kes teadlikult loobuvad enda vaktsineerimisest ning sellega suurendavad uue viiruselaine vallandumise ohtu.

Briti tervishoiu- ja sotsiaalminister Sajid Javid ütles sama juba juunis ning rõhutas, et vaktsineerimine liigub õiges suunas ning Ühendkuningriik peab õppima koos COVID-19-ga elama.

Siiski on mõnes riigis märgata koroonaviiruse levikus uut tõusu, seda eriti tänu väga nakkavale Delta-tüvele, tõdes eurointelligence.com ning tõi näiteks Hispaania ja Hollandi. Samuti kiirendab levikut see, et noored inimesed, kellel on rohkem kontakte ja kes käivad enam väljas, ei ole vaktsineeritud.