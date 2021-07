Visit Estonia soovitab: kuhu minna algaval nädalavahetusel? Valikus on merepidu, niitmisvõistlus ja palju muud

Telliskivi loomelinnakus kutsub laupäeval ja pühapäeval kunstifestival „Ma ei saa aru” . Festivali programm on sedavõrd mitmekesine, et pärast kaht tihedat päeva saab osaleja kindlasti palju rohkem aru — nii kunstist, iseendast kui ka maailmast. Saab minna tänavakunsti tuurile, osaleda auto tuunimise, seinamosaiigi või kogu pere töötoas „Pullid mullid”, kuulata vestlusringe aktuaalsetel teemadel, saada osa tänavatantsu trikkidest.

Spordihuvilise maiuspala on vanuseklassi U23 Euroopa meistrivõistlused kergejõustikus. See on taas hea näide, kuidas Eestile usaldatakse korraldamise kõrge taseme tõttu rahvusvaheline suurüritus ka raskel ajal: võistlema on kogunenud üle 1000 sportlase ligi 50 riigist.