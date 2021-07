Viis nõuannet, mida teha Bulgaarias — mudavannidest kuni mägimatkadeni. Boonusena tasub ette võtta üllatusi pakkuv reis naaberriiki Türki

Vaatamata Bulgaaria suhteliselt väikesele territooriumile leidub riigis suurepäraseid külastuskohti ja vaatamisväärsusi. Iidsed võluvad linnad ootavad külla ajaloohuvilisi, Balkani poolsaare kõrgeimate tippudega mäeahelikud tervitavad seiklejaid, erinevaid spaateenuseid osutavad hubased kuurordid pakuvad lõõgastust ning ligi 400 km jagu looduslikku rannajoont on avatud puhkajatele.

Parim aeg Bulgaarias puhkamiseks on poolest maist kuni septembri keskpaigani. Sealset pehmet kliimat mõjutavad Vahemeri ja Must meri. Suviti on ilm harva väljakannatamatult kuum, õhutemperatuurid on enamasti 25-31 kraadi ringis ning mägedes on õhtuti umbes viis kraadi jahedam kui mujal. Kui oled juba otsustanud oma kohvrid pakkida ja Bulgaariasse lennata, siis tutvu viie soovitusega, mis aitavad sul täita perepuhkuse unustamatute seikluste ja kogemustega.

1. Külasta tähelepanuväärseid paikasid

Bulgaaria on Euroopa üks vanimaid riike — esimene Bulgaaria impeerium rajati 681. aastal. Tänu pikale ajaloole võib riik oma pärandi üle uhkust tunda — osa sellest on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse. Bulgaaria suuruselt kolmas linna Varna, tuntud kui Bulgaaria sadamapealinn, on väga oluline turismi- ja kultuurikeskus. Varna ajalugu ulatub kaugesse antiikaega ning linna ajalooline pärand on huvipakkuv.

Umbes 10 km Varnast eemal asub ajaloohuviliste üks meelispaiku Pobiti Kamni — kivimets, mille sarnast maailmas rohkem ei leidu. Külastajaid hämmastab 50 km² suurusel alal paiknev suurem keskne kivimite grupp ning 15 väiksemat kivimoodustist. Bulgaarlaste arvates on kivimetsal erakordselt tugev energia.