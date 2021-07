Kruiisilaevad leiavad taas tee Eestisse: reisijatele kehtivad aga kummalised piirangud

Täna külastab Tallinnat MSC Cruises laev MSC Seaview, mille pardal on 1655 peamiselt Saksamaalt pärit turisti. Koroonaviirusest tulenevate piirangute pärast saavad reisijad küll tutvuda nii Tallinna vanalinna kui ka ümberkaudsete vaatamisväärsustega, kuid omal käel neid linna liikuma ei lubada. Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsioonijuhi Sirle Arro sõnul liiguvad grupid vaid nii bussidega kui ka giidiga jalgsi.

Arro selgitas, et reeglite kinnipidamist jälgitakse karmilt. "Kui eelmisel aastal sellist tüüpi kruiisid toimusid, siis paar inimest eemaldus grupist ning seetõttu neid enam laeva tagasi ei lubatud. Nende asjad pakiti kokku ning nad toimetati lennukile," rääkis ta. See aasta on teise ettevõtte poolt toimunud veel kaks samasuguse põhimõttega reisi, kuid ühtegi sellist probleemi Arro sõnul senini tekkinud ei ole.

Kõik meeskonnaliikmed ning reisijad on Arro sõnul testitud või vaktsineeritud. Ka muuseumides liigutakse tema sõnul nii, et seal oleksid vaid kruiisil olnute grupid. Lisaks kuigi maskikohustust praegu Eestis ei ole, siis on reisijatel avalikes ruumides maskikandmine kohustuslik. Ka laevades on korraldatud inimeste hajutamine, näiteks pole meelelahutuskohad tavapäraselt täis.

"Praegune lahendus on pisut ebamugav, kuid inimestel on siiski hea meel, et reisimise võimalused on ikkagi avanenud," ütles Arro.

MSC Seaview järgmist kruiisikülastus on oodata 13. juulil. Kokku toimub juulikuus üheksa kruiisilaevakülastust.