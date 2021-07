Värsked atraktsioonid Eestis on avanud oma uksed ning ootavad suviseid külastajaid

Rakvere Vallimäe vabaõhukeskus Foto: Kiur Kaasik

Vaatamata oma tagasihoidlikule suurusele, on Eestil muljetavaldav ajalugu ning 1,3 miljoni elaniku kohta on meil rohkem kui 250 muuseumit ja hulgaliselt nii looduslikke, ajaloolisi kui kultuurilisi vaatamisväärsusi. Kui arvad, et oled juba kõike näinud, siis vaata uusi põnevaid kohti, mis on hiljuti oma uksed värskelt avanud või oma ekspositsiooni märkimisväärselt uuendanud.