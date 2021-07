Tallink Grupp vedas juunis pea veerandi võrra vähem reisijaid kui samal perioodil eelmisel aastal

“Lisaks, reisijate ja tarbijate julgus reisida oli eelmisel aastal samal perioodil veidi suurem, kuna enamus inimesi lootis pärast pandeemia esimese laine taandumist 2020. aasta suvel, et keerulisim aeg on möödas ja edasi hakkab elu juba normaliseeruma. Mida me näeme aga selle aasta suve hakul, on see, et reisijate julgus on saanud mõningase löögi eelmisel sügis-talvel alguse saanud teise laine järel ning suur segadus erinevate ja pidevalt muutuvate reisipiirangute ja reeglite ümber ei innusta kliente reisima ummisjalu tõttama,” lisas Nõgene.