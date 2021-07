Vaade õhtusele Lissabonile Miradouro da Graca vaateplatvormilt. Muide “miradouro” sõnal on eriline tähendus – “mira” tähendab vaadet või eesmärki ning “duoro” tähendab kuldset. Ja seda need vaated tõepoolest on!

Foto: erakogu