Visit Estonia soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel? Valikut on palju — hansapäevadest kuni suusahüpeteni

Laupäeval, 3. juulil toimub Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus SUME Festival, mis ühendab endas kodumaise muusika, head maitsed ja kaasaegse kunsti. Koguperefestivali peaesinejad on NOËP, Nublu ja Ewert & The Two Dragons.

Sume festival. Foto: Visit Estonia

Head muusikat on täis ka Muhu saar. Reedel ja laupäeval toimub Hellamaa külas Juu Jääb festival. Öeldakse, et see üritus on oma publiku nägu — nooruslik, kuid elutark, seiklusjanuline, kuid rahu armastav. Kui tunned ennast selles kirjelduses ära, siis hopsti praamile ja head muusikat kuulama. Klassikalisest jazzist elektrooniliste rütmideni.

Juu Jääb festival. Foto: Visit Estonia

Haapsalus kogunevad aga Tšaikovsky muusika austajad. Tänavune festival toob publiku ette külalisesinejad maailma eri paigust. Loomulikult on kavas mitu hoolikalt valitud kammerkontserti. Oodatud on kõik, kellele lähevad korda ilu, romantika, suured tunded ja võrratud meloodiad; teisalt ajaloolised kontserdipaigad, sumedad suveõhtud, romantiline vanalinn ja muidugi peamine — suurejooneline Tšaikovski muusika.

Mulgimaal saab reedel-laupäeval võtta osa festivalist Võnge. See on Eesti ainus rändav kultuurifestival koos joogaplatside, lasteala ja maitseelamustega. Otse looduse rüppe istutatud poeetilistel lavadel astuvad üles: L’Impératrice (FR), Puuluup, Lexsoul Dancemachine, S+C+A+R+R (FR), Lenna, Pluuto, The Mauskovic Dance Band (NL), Coops (UK), manna, Jay-Jay Johanson (SE), Jesse Markin (FI), I Wear* Experiment, Jarek Kasar, Mari Jürjens jpt. Telkimine tasuta, oodatud ka hästikäituvad lemmikloomad.

Karmima muusika austajad saavad minna Hard Rock Laagrisse Vana-Vigalas. Üritus tähistab oma 20. juubelit. Kõnekas fakt on see, et rokilaager on igal aastal järjest kasvanud. Hakka pakkima, sest musa hakkab mängima juba 2. juulil.

Otepääl kostub aga hoopis teistlaadi muusika. Nimelt toimub reedel-laupäeval ajastuelamuste festival Retrobest.