Elu läheb aina mugavamaks. Täna avati Tallinnas kolm uut antigeeni testimispunkti

Tänu uutele testimispunktidele on testimine nüüd veelgi mugavam. „Kaubanduskeskustes asuvates testimispunktides on lihtne muude asjaajamiste ja poodlemise kõrvalt kiiresti ka test ära teha. Inimene, kes testi vajab, ei pea selle tegemiseks liigselt aega kulutama ega kuhugi eraldi sõitma ning saab testi tulemuse ja sertifikaadi oma e-mailile juba 30 minutiga,“ kommenteeris Confido testimis- ja vaktsineerimistegevuse juht Liis Ader. „Kindlasti on oluline aga ka kaubanduskeskuses testi tegemiseks aeg ette broneerida,“ ütles Ader. Aja saab broneerida Confido kodulehel.