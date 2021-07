Tallinna Vanasadamas valmiv kruiisiterminal tervitab juulis Saksa kruiisilaevu

Esimene laev Mein Schiff 1 saabub Tallinnasse homme, 2.juuli hommikul kell 9. Laev alustab kruiisi Saksamaalt Kielist ning enne Eestisse saabumist teeb peatused Rootsis - Visbyl ja Stockholmis. Juulikuus on Tallinnasse kokku oodata TUI Cruises laeva Mein Schiff 1 ja MSC Cruises laeva MSC Seaview poolt üheksat kruiisilaevakülastust, mis hetkeseisu kohaselt toimuvad 2,6,8,13,14,21 ja 29.juulil. Tallinna Sadam ootab kruiisilaevade külastusi ka veel augustis, septembris ja oktoobris.

Tulenevalt koroonapandeemia mõjust toimuvad taasalustavad kruiisireisid hoopis teistsugusel alusel, kui need olid enne koroonapandeemia puhkemist. Laevade täituvus on oluliselt väiksem kui tavaliselt. Kõik reisijad ja meeskonnaliikmed on enne reisi algust testitud ja/või vaktsineeritud.