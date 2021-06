Mulgimaa aktivistid ootavad unikaalse koguperemängu raames külla

„Eelmisel nädalavahetusel Halliste kihelkonnas esimest peremängu päeva külastanud ligi tuhatkond inimest tõestasid, et Mulgimaa Peremäng on oodatud sündmus, mis suudab pakkuda palju meeleolukaid hetki nii korraldajatele kui külastajatele,“ kinnitab Mulgimaa Peremängu üks korraldajatest Krista Habakukk ning lisab, et kõikidel mängupäevadel ootavad külalisi ees särasilmsed külaelu eestvedajad, töökad talupidajad, elustiili-ettevõtjad ja kultuuriväärtuste hoidjad. „Mängima ootame inimesi, kes soovivad veeta mõnusa päeva linnast väljas maal. Tule koos sõpradega, lastega, vanavanematega, töökaslastega ja lemmikloomadega – tule koos oma perega!“, ütleb ta.