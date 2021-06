Tallink avas Eesti reisijatele Ahvenamaa reiside müügi kõikidele juulikuu väljumistele

„Meil on hea meel, et saame Eesti reisijatele sel suvel pakkuda rohkem väljumisi Ahvenamaale ja miks mitte võimalust olla saarel pikemalt. Lisaks sellele, et väljumiste valik on nüüd suurem, pakub ka Silja Serenadel reisimine ise juba suuri elamusi ja nüüd on eestlastel selle laeva võlusid võimalik nautida kuni juuli lõpuni," kommenteeris lisareiside müügi avamist Tallink Grupi toote- ja müügidirektor Marina Jõgi.