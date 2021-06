FOTOD | Avati koroonakriisi alguses kinni pandud Tallinki hotell

25. juunist on taas külalistele avatud Tallinna kesklinnas paikneva Tallink Spa & Conference hotelli Aqua Spa sauna- ja veekeskus, keskuses pakutavaid ilu- ja heaoluteenuseid saab taas tarbida alates esmaspäevast.

Tallink Spa& Conference hotelli Aqua Spa keskus ühendab veemõnud ning ilu- ja heaoluteenused. Külaliste käsutuses on erinevad aurusaunad, soome saun, mullivannid, aastaringselt on avatud välibassein ja unikaalse disainiga basseinibaar. Põnev kogemus on ka hamam-sauna soe kivipink, kus idamaade kombe kohaselt lõõgastuda. Väikeseid külalisi ootab sulistama madal, 30 sentimeetri sügavune lastebassein.