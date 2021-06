Esmaspäevast saab taas bussiga Tartust Riiga

Tartu-Riia liinil on kokku neli peatust: Tartu bussijaam (09:05), Valga (10:20), Riia bussijaam (12:55) ning Riia lennujaam (13:30). Tagasisuunal Riiast Tartusse on peatused järgnevatel aegadel: Riia lennujaam (17:45), Riia bussijaam (18:45), Valga bussijaam (21:20) ja Tartu bussijaam (22:40).

Remmel lisas, et uue teenusena juuni alguses Eestis turule toodud jalgrattapilet on osutunud väga populaarseks ning tasuta rattapiletit otsustati seetõttu laiendada ka kõigile Lux Expressi Balti riikide liinidele, muuhulgas ka Tartu-Riia liinile. See avardab kohapealseid liikumisvõimalusi Lätis ning pakub reisijatele lisaks mugavale Riia avastamisele võimalust ka rattaga Läti pealinnast kaugemale sõita.