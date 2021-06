Pane oma teadmised proovile ning vaata, kui hästi tunned Mulgimaad

Mulgimaa Peremängu eesmärk on tutvustada Mulgimaad, siin elavaid ja toimetavaid inimesi, huvitavaid tuntud ja tundmatuid ajaloolisi kohti ning Mulgimaa eluolu nii minevikus kui tänapäeval. Igale ajaloolisele Mulgimaa kihelkonnale on pühendatud oma päev, et just selle kandi elu-oluga põhjalikumalt tuttavaks saada, maitsta kohalikke maitseid ja nuusutada suvepäeva lõhnu.