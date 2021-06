Eestlased on kõige agaramad viimase minuti reisijad Baltimaades

„Oodatult on koroonakriisiga kaasnenud teadmatus ja kiiresti muutuvad olud muutnud inimesi reisiplaanide tegemisel ettevaatlikumaks,“ selgitas DFDS Eesti turundusspetsialist Merje Vari. Värske küsitlus näitab, et võrreldes pandeemia-eelse ajaga planeerib 54% eestlasi oma puhkusereise lühemalt ette.

Samas on üha kasvav vaktsineeritute osakaal ja suve eel leevenenud piirangud kasvatanud reisijate optimismi. Uuringu kohaselt on 17 protsendil eestlastest kavas lähima kolme kuu jooksul välismaale minna. Kõige menukamaks reisikuuks on tõusnud juuli.

Vari hinnangul on hõredad graafikud ja väljumiste tühistamine pannud Eesti inimesi otsima reisimiseks paindlikumaid lahendusi. Küsitlus näitab, et vähenenud on soov reisida selliste transpordiviisidega, milles on palju inimesi tihedalt koos, näiteks bussid ja rongid, samas kui kolmandik vastajatest on tõenäolisemalt avatud auto ja mootorrattaga reisimisele.