VIDEO | Tuletegemine edasijõudnutele ehk lõke igaks olukorraks

Teadupärast vajab tuli kolme komponenti – õhku, kuumust ja küttematerjali. Kui üks neist on puudu, ei tule teil lõkkest ka suurt midagi välja. Sealjuures tasub meeles pidada, et lõket tohib teha sellisesse kohta, kus ümbritseva süttimise oht juhuslikult lendu läinud sädemest on kõige väiksem.