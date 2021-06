Lähed jaaniks saarele ja pilet on veel ostmata? Lähipäevil tuleb sadamas arvestada kolmetunnise ooteajaga

Sel nädalal Saaremaa ja Hiiumaa suunas sõitvad parvlaevad on praeguseks juba suurema osa pileteid eelmüügist välja müünud. Kõikidele suundadele on praegu võimalik osta jalakäijate pileteid, seejuures suurem autokohtade broneeringutest on välja müüdud.

TS Laevad juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul on lisatud pühade ajaks küll lisareise Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinidele, kuid sellegipoolest on broneeringud otsas. E-pileteid on võimalik osta veel ainult esmaspäevaks ja 23. juuni õhtupoolikuks.

Kõige keerulisem on saartele pääseda 22. juuni õhtupoolikul, ajavahemikus 17-19, ja 23. juuni lõunal. Ka pühapäeval 27. juunil on mandrile tagasi saamine keerulisem, kuna kõik e-sõidukite piletid on välja müüdud.

Kuigi enamus eelmüügi autopileteid on praeguseks välja müüdud, on võimalik sadamas kohapeal osta autopileteid. Ave Metsla sõnul peaks sadamates müügil olema veel 30 protsenti pileteid. Küll aga on vajalik sadamas arvestada kolmetunnise ooteajaga

