Huvi reisimise vastu on taastumas: mõni veedab suvepuhkuse Eestis, teine sõidab välismaale

Nii Eestisse kui välismaale matku ja ekspeditsioone korraldava Nipernaadi matkaklubi eestvedaja Heldur Pedajas tõdeb samuti, et seoses pandeemiaolude paranemisega on klubi liikmetel kaugmatkade või tipuekspeditsioonide osas väga suur huvi. “Toimuvad agarad ettevalmistused reisideks, mida on mitu korda edasi lükatud. Lisaks on ettevalmistamisel mitu uut projekti. Tegelikult polnud ka eelmine suvi Nipernaadi Klubi jaoks päris null – õnnestus isegi Mont Blanc’i tipuekspeditsiooni läbi viia,” kommenteeris Pedajas. Kuna Eestis on mägedega kaunis kitsas, siis ei saa Pedajas väita, et klubi liikmed sooviksid oma puhkuse veeta Eestis. “Valmis ollakse kannatama ka reisibürokraatiat selleks, et saaks tegeleda oma hobiga,” lisas ta.