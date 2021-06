FOTOD | Tallinna südalinna hotell läbis 10 miljoni euro suuruse uuenduskuuri

“On väga hea meel, et meil õnnestus pandeemiaaega tõhusalt kasutades suur renoveerimistöö ette võtta ning sellega ka nii suurepärase tulemuseni jõuda – tänu kogu meeskonna pühendumusele ja pingutusele. Naljaga pooleks saab lisada, et eriti tore on seejuures, et remont õnnestus läbi viia kaotamata ühtki klienti, neid ju lihtsalt polnud. Hotelli kontseptsioon ja täiesti uus teenuste lahendus on loodud meie hotellitiimis ning keskendub Tallinki tugevustele, tuues nii maalt kui merelt tuntud ja armastatud tegevusalad ja kaubamärgid nüüd kokku Tallinna südalinna. Külastajad on lisaks hotellile oodatud nii City Grill House restorani kui lõõgastusalale ning tutvuma Tallinki e-poe näidisväljapanekuga,“ ütles Tallink Hotelsi juhatuse liige Ave Svarts.