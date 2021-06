Põnevad seiklused Gauja pargis: Minotauruse labürint, jalgpalligolfi park, laserlahingud, jõetramm, takistusrada ja palju muud

Puhkepark Rāmkalni Rahvuspark Gauja

Külasta Gauja rahvusparki — kohta, kus ajalugu, kultuur ja loodus võimaldavad sul kogeda kõike ürgset omaenese silmade, kõrvade ning kätega. Iga hetk ja kogemus Gauja rahvuspargis on loodusega põimunud. See on paik, kus igast kohtumisest võib saada uus elamus, mida rikastatakse mängu, õppimise ja katsumustega.