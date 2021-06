Spaamaakond Ida-Viru esitab Pärnule väljakutse

Kusjuures just Toilas avati 2005. aastal Eesti esimesed termid ning kaks aastat hiljem ainult täiskasvanutele mõeldud luksuslik wellness-keskus Orhidee. Viimane tervitab oma külastajaid sildiga: "Paradiisiuksed on teile alati avatud!" Saunaväsimust saab peletada lopsakate troopiliste taimedega talveaia ääres lamamistoolidel pikutades ning end puuviljade ja kuuma joogiga turgutades. Pimedal aastaajal võib aga puhkamiseks valida päikesesimulaatori all asuvad toolid.

Seda, et pidevalt on vaja ehitada ja laieneda, sest kliendid ootavad uudsust, kinnitas ka Toila SPA hotelli tegevjuht Jaak Pruunes.

"Kui meie eelis senimaani oli kaks 25meetrist ujumisrada ja supelmaja soe õhutemperatuur, siis lisandunud privaatne saunaala on mõeldud suuresti vaid täiskasvanutele. Nii et tasub ka Eesti teisest otsast kohale sõita."

"Iga majapidamine vajab natukese aja tagant uuendamist − niinimetatud tootekõver pöörab oma nina muidu allapoole ja kliendil pole enam huvitav tulla," märkis Mäetaguse mõisahotelli juhataja Terje Rattur. "Vee- ja saunaatraktsioonid on need, mis tõmbavad nii täiskasvanuid kui ka lapsi."

Kokku on supelmajas ja Tagatoas üheksa erinevat sauna, mida täiendavad 25meetrine bassein, massaažibassein, mullivann ja lastebassein. Nii on vee- ja saunakeskus armastatud ka lastega perede seas, kes hindavad keskmisest soojemat õhu- ja veetemperatuuri, aga ka seda, et kompaktses spaas on mugav oma mudilastel silma peal hoida ja ise samal ajal näiteks mullivannis mõnuleda.

Kolmes spaahotellis on võrdselt mõeldud nii lastega puhkajatele kui ka vaikuseoaasi eelistajatele. Mäetaguse mõisahotelli supelmaja sai hiljuti laienduse Tagatoa näol, mis on suurema osa nädalast ainult täiskasvanud lõõgastujate käsutuses.

Pärast hiljutist laiendust on Orhidees kokku seitse sauna. Kontrastide otsijad võivad istuda kõigepealt 40kraadises Jaapani vannivees ning karastada end seejärel 10 ºC veega "jääaugus". Orhidee piletiga pääseb ka termidesse ja ujulasse ning sellega lisandub valikusse veel seitse sauna, millest üks asub katuseterrassil.

Muljetavaldav sauna- ja basseinivalik on ka Noorus SPA hotellis Narva-Jõesuus. Sealses vee- ja saunakeskuses ning ainult täiskasvanutele mõeldud VIP-oaasis on kokku tosin sauna. Külastajad hindavad kõrgelt ka välibasseini ning eraldi turvalist väikelasteala.

Nooruse omanikud on võtnud ette piirkonna suurima meelelahutus- ja veekeskuse ehituse. Veepark liidetakse olemasoleva spaakompleksiga ning see peaks valmima 2020. aasta sügisel. Veelõbustuste armastajaid ootavad ees kuus liumäge ja nn aeglase vooluga jõgi.

Ida-Virumaa spaaperekonna noorim liige on samale hotelliketile kuuluv Noorus SPA Inn, kus on ka oma väike saunade ja basseinide ala.

Lahtise taeva all

Narva-Jõesuu SPA Sanatoorium on keskendunud raviturismile, aga loonud ka oma saunamaailma, kus lisaks sisesaunadele, hüdromassaaživannile ja basseinile on külastajate käsutuses lahtise taeva all asuv jaapani kümblustünn Ofuro. Suvisel ajal töötab terrassil välibassein.

Suure uuenduskuuri on läbi teinud Meresuu SPA hotelli üheksa saunaga vee- ja saunakeskus. Väliterrassile rajatud puuküttega leilisaunadest ühes saab ka vihelda ja meeleolukas leilirituaalis kaasa lüüa. Regulaarselt toimuvad ka aroomi- ja soolarituaalid.

Õuealal on lõõgastujate päralt külm veetünn ja kuum mullivann. Katuse all on uudiseks Himaalaja soolakivisaun ja infrapunasaun, mille seanss on saunakeskuse külastajatele hinna sees. Meresuu vee- ja saunakeskuses on kõvasti panustatud hubasesse valgustusse ja privaatsetesse puhkealadesse. Väikestele külastajatele on lõbusate atraktsioonidega bassein suplemiseks ning eraldi bassein beebide ujutamiseks.

Oma väike ning õdus vee- ja saunaala on ka Saka mõisas, kus pole küll suurt valikut, aga see-eest kõige rohkem privaatsust. Soojal ajal on seal käeulatuses "merespaa" nagu teisteski Ida-Virumaa spaahotellides. Ainsaks erandiks on Mäetaguse mõisahotell, mis asub sisemaal ja kus on enam-vähem võrdselt kilomeetreid nii mere kui ka Peipsi järve äärde.