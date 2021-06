Ida-Virumaa pakub üle saja kilomeetri rannamõnusid

Populaarsetest randadest järgneb Liimalale Aa rand, mida koduläheduse tõttu armastavad eelkõige Kohtla-Järve elanikud. Aas on samuti liivane rand, aga sinna on pillutatud suuremaid ja väiksemaid kivirahne. Mitte nii palju ja suuri kui Käsmus, aga muljet avaldavad need ikkagi.

Tallinna poolt tulles meelitab Ida-Virumaa piiri juures maanteelt maha keerama maaliline Liimala rand. Oma liivast välja turritavate liiv-vareskaera puhmade ja madalate rannamändidega meenutab see harjumaalastele Kloogaranda. Liimala rand on inspireerinud korraldama maalilaagreid ja pildistama üles lugematuid päikeseloojanguid.

Kiviteema jätkub Sillamäe plaažil, mille äärde ehitatakse praegu purskkaevude, sildade, trepistike, vaateplatvormide ja mitmesuguste sportimisvõimalustega rannapromenaadi. Sillamäe ja Narva-Jõesuu vahel tasub põigata Udria randa. Udria on laialt tuntud Vabadussõjas märgilise Eesti-Soome ühisdessandi poolest, aga seal on ka äge loodus: ürgorg, liivakivipank ja võimas kivikülv, mis laiub ligemale poolekilomeetrisel rannikualal.

Randa ja sadamasse jõuab läbi imeliselt vaheldusrikka Oru pargi, seega pole nauditav ainult sihtpunkt, vaid ka teekond sinna. Ranna enda omapäraks on lamedatest rannakividest vallid, mis lähevad üle liivaseks merepõhjaks. Tean ühte Lõuna-Eestist Toilasse kolinud inimest, kes ütleb, et siinne rand on täiesti müstiline − nagu oleks Kreekasse sattunud.

Augustikuu viimase laupäeva õhtul süttivad Toila rannas muinastuled. Et suvelõpupeole põnevust lisada, valmistavad võistkonnad kõigepealt skulptuurid, millele üksteise järel tuli otsa pannakse. Muinastulede öö on Ida-Virumaal kõige pikemate traditsioonidega just Toilas, kus seda on tähistatud juba kuraditosin korda.

Minu päikesekummardajast tuttav Tartust peab Narva-Jõesuu randa Eestis ainsaks, kus saab endale väärikalt pruuni jume peale tõmmata, ilma et peaks võitlema oma koha eest päikese all, aga samas on olemas kõik suvitamiseks vajalik: vetelpääste ja rannakohvikud, surfiklubi ja rannavolleplats, pingid ja tualetid, promenaad ja pargid.

Kui Narva-Jõesuu on Eesti üks pikemaid mererandu, siis Peipsi põhjarannikult leiab Eesti konkurentsitult pikima liivaranna. Sinna tasub minna otsima sooja suplusvett, pehmet liiva ja õhulist männimetsa.

Turismiteatmikud ütlevad, et 30-kilomeetri pikkune Peipsi põhjakallas kulgeb Kauksist Vasknarvani. Tegelikult võiks Tartu poolt tulles teha esimese peatuse juba Rannapungerjal. Sealne rand on küll kohati roostikku kasvanud, aga on eriline oma rohkem kui 70-aastase majaka tõttu. Tuletorni jalamile ehitatud vaateplatvormilt avaneb kaunis vaade nii järvele, järve suubuvale Rannapungerja jõele kui ka rannamaastikule.

Kunagi oli Rannapungerja oluline palgiparvetusjõgi, mida mööda toodi talvel sügavatest laantest välja ülestöötatud metsamaterjal. Praegu on see pigem puhkusekoht, kus saab korraga olla järve- ja jõerannas.

Rannapungerja jõesuudmes on üle kümne aasta korraldatud Tuletorni festivali. Ei teagi, kas kauni koha, kvaliteetse muusika või mõnusa publiku tõttu, aga festival on olnud kõik see aeg ilmataadi erilise soosingu all. Südasuvised kontserdid on Ida-Virumaalt pärit näitleja Guido Kanguri kummardus oma kodukandile ning programmist leiab talle meelepärast džässi, poppi, bluusi ja rokki.

Kauksis, mis on Peipsi põhjakalda tuntuim suvituskoht, asub Eesti suurim riigimetsa majandamise keskuse (RMK) väljaehitatud puhkeala. RMK on rajanud telkimisalad veel Raadna, Uusküla ja Karjamaa liivaluidetel laiuvasse männikusse.