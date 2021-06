Pika automatka ABC: kuidas auto suviseks autoreisiks ette valmistada?

Autot pikemaks matkaks ette valmistades tuleks meeles pidada seda, et tegu pole paaritunnise retkega maale ja tagasi, vaid autoga sõidetakse läbi tuhandeid kilomeetreid. Isegi Eestis ringi tiirutades tiksub tuhat kilomeetrit üsna kiiresti täis. Üks kõige kiiremini kuluvaid süsteeme on veermik ning seetõttu tuleks kindlasti üle kontrollida masina sillad, puksid, pidurid, laagrid ja muud liikuvad osad.

„Kõige olulisemad on pidurite hea seisukord, kuna need vastutavad ohutu ja kiire seisma jäämise eest. Näiteks Euroopasse sõites ei ole mõtet sinna minna kolmandiku piduriklotsidega, sest sõita tuleb lisaks pikale teele ka mägedes, kus pidureid keskmisest rohkem kasutatakse,“ selgitab Kägu.

Pidurid on mägedes sõitmiseks hädavajalikud, kuid üle neid ei tasu pruukida, sest vastasel korral võivad need põlema minna. Pigem tuleks mäest alla sõites hoogu pidurdada käiguga ning pidurdada ainult vajadusel.

Lisaks piduritele tuleks ära vahetada kõikvõimalikud vedelikud alates õlidest ning lõpetades piduri- ja jahutusvedelikuga. Auto saab pikal sõidul harjumuspärasest rohkem koormust ning seetõttu pole mõtet riskida sellega, et keset reisi tuleb hakata remonditöökoda otsima. Arvestada tuleks ka eeldatavat läbitavat kilometraaži, et korralise hoolduse aeg keset puhkust kätte ei jõuaks.

„Selleks, et auto reisiks ette valmistada, on ta kõige õigem viia ise enne hooldusesse, kus spetsialistid oskavad pöörata tähelepanu ka sellele, millega inimene tavaliselt ise ei oska arvestada. Näiteks tuleks veenduda, et autol on olemas tungraud ja varuratas. Uuematel masinatel ei pruugi varuratast olla, kuid siis tuleks vaadata, et rehviparanduskomplektid on töökorras ning kehtivad,“ loetles Kägu.