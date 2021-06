Rahvusvaheliselt tuntud reisiettevõte avas täna varahommikul Türgi reiside hooaja

“Nõudlus Türgi reiside vastu on kordades suurem, kui olime arvestanud. Kõik meie juunikuised tšarterlennud on varsti täies mahus broneeritud ja välja ostetud. Türgi suuna avamine on Coral Traveli jaoks olnud väga edukas, mistõttu valmistame juba ette sügistalviseid reise Egiptusesse, mille esimesed pakkumused on juba varsti müügis,“ sõnas Coral Travel Estonia tegevjuht Anna Djuzok.

Tänavu pakub Coral Travel Estonia turismireise Türgi kuurortlinnadesse Alanya, Antalya, Belek, Kemer ja Side. Lende korraldatakse koostöös rahvusvahelise lennufirmaga Turkish Airlines. „Turkish Airlines pälvis aasta alguses reisikogemuse assotsiatsioonilt APEX tunnustuse kõrgeimate tervise- ja turvameetmete eest. Samuti pakutakse klientidele tasuta einet, suurema jalaruumiga istekohti ning võimalust võtta kaasa raskem pagas (30 + 8kg),“ sõnas Djuzok, kelle sõnul saab Coral Traveli vahendusel esimest korda Eestis sõita puhkusereisile ka tšarterlennu äriklassis. Coral Traveli korraldatavad lennud Türki hakkavad Tallinnast väljuma kaks korda nädalas.

Coral Travel Estonia müügiosakonna juht Jana Mitjakova kommenteeris, et ettevõtte suviste Türgi reiside menukuse taga on suur kohalike edasimüüjate huvi. „Tänaseks on meil ligi 100 edasimüüjat üle Eesti, kellest värskeim on eelmisel nädala partnerite hulka lisandunud Estravel,“ ütles Mitjakova.

Täna väljunud esimene lend viis puhkusereisile 169 turisti. Lennujaamas pakkus Tallinna suurim Türgi restoran Antalya reisijatele kohalikku teed ja maiustusi, et puhkusemeeleolu oleks olemas juba lennukile astudes.

Ettevõte Coral Travel on üks turismivaldkonna liidreid, mis on tegutsenud 27 aastat, rohkem kui seitsmes riigis üle maailma. Samuti on grupi kontorid avatud meie naaberriikides Lätis ja Leedus. Coral Travel on üks suurimaid reisikorraldajaid Poolas ning ettevõttel on filiaal ka Saksamaal.