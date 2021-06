Soome sisenedes ei pea koroona läbi põdenud ega vaktsineeritud enam testi tegema

THL-i veebilehel on ära toodud juhud, millistel ei pea Soome saabudes koroonatesti tegema.

Nende hulgas on ka järgmised:

* Sul on arstitõend selle kohta, et oled koroonahaiguse alla 6 kuu varem läbi põdenud või sinu positiivsest koroonatestitulemusest on möödas vähemalt 11 päeva. Kui positiivsest koroonatesti tulemusest on möödas vähemalt 11 päeva, aga sul on koroonaviirushaiguse sümptomeid, ära reisi.

* Sul on tõend selle kohta, et oled saanud ühe vaktsiinidoosi vaktsineerimiskuurist, millesse kuulub kaks doosi, ja viimasest vaktsineerimiskorrast on möödunud vähemalt kaks nädalat. Pane tähele, et sellest hoolimata peaksid ikkagi minema ka koroonatesti kõige varem 72 tundi pärast seda, kui oled riiki saabunud.

* Sul on tõend selle kohta, et oled saanud täieliku vaktsineerimiskuuri ja viimasest vaktsineerimiskorrast on möödunud vähemalt kaks nädalat.

* Sul on tõend selle kohta, et oled koroonahaiguse läbi põdenud ja saanud vähemalt ühe koroonavaktsiini doosi. Kui sinu vaktsineerimisest on möödunud vähemalt nädal, võrdsustatakse sind reisijaga, kellel on kogu vaktsineerimiskuur läbitud.