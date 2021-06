MINU KURESSAARE | Peened daamid lõpetavad tööpäeva, istuvad kõpskingadega autodesse ja sõidavad otse kontorist särge püüdma

Kirjutada on tore. Olen äsja pool maailma läbi rännanud ja tunnetan, et pilk on erk. Suudan märgata, mis on kodusaarel just sellist, mis ränduri südame võidaks, mis on meie väärtused, mis läänemaailmas juba defitsiitseks minema kipuvad. Valin kohaliku elaniku vaatenurga ja paljastan mõned süütud saladused: Kuressaare linnalaste lemmikkelguliukoha (tollal, enne lossivallide renoveerimist, oli see vallide tagumises, merepoolses servas, nii et alla liueldes tundus, et kihutad otse merele) ja teadmise, miks meite kandis laupäeva õhtul inimesed avalikust ruumist kaovad. (Müsteeriumi vastus: kõik on saunas.) Kokku saab selline väike teatmik, mida ise ringi rännates igas sihtkohas igatsenud olen, aga leidnud tavaliselt ei ole.