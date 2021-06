SUUR GALERII | Purjeõppesõit avamerejahil on hea trenn nii kehale kui vaimule ja sobib igaühele, kes merd armastab

Purjeõppesõite korraldab Eesti Noorte Purjeõppeselts STA Estonia. Õppesõidud toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18 ja osaleda võivad kõik, kel vaid huvi õppida ja proovida. Ka STA Estonia kodulehel on selgelt kirjas, et purjeõppesõidul osalemiseks ei pea olema eelnevat purjetamise kogemust. Piisab, kui tead, et vesi on märg ja tuulega lainetab.

Purjejahiga Vesta õppesõidule minnes teadsime meie juba neist kahest asjast mõlemat ja need teadmised kulusid tõepoolest marjaks ära. Aga muljetavaldav oli see, kui palju uusi teadmisi võib saada kahe tunni (no tegelikult peaaegu kolme, sest tuul kella ei tunne) jooksul. Purjeõppesõidul õpitakse purjede tõstmist ja vahetamist, purjede seadmist, roolimist, terminoloogiat, tähtsamaid sõlmi ja palju muud. See aga ei tähenda, et ei jääks aega ka nalja, naeru ja meremehejuttude jaoks. Oma kogemusest võin öelda, et kui juba korra lähed, siis tahad veel. Ja lähed veel. Võib-olla jäädki käima.