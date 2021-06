Visit Estonia soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel? Tallinnast leiab head toitu, Tartust tänavakunsti ja tantsu

Tallinna restoranide nädalal pakub esmaklassilisi maitseid kahes hinnakategoorias ligi 40 restoranis, saab avastada uut ja nautida lemmikuid. 17. juunini kestval aktsioonil on veel vabu kohti ja kindlasti on pidulik lõuna- või õhtusöök üks kena punkt näiteks kooliaasta lõpetamiseks.

Üks väga eksklusiivne toiduüritus toimub nädalavahetusel ka Lõuna-Eestis. Kes on kunagi unistanud reisist Cognaci piirkonda, et näha, kuidas tehakse ehtsat konjakit; või Champagne’i maakonda, et pääseda lähemale šampanja võlukunstile, siis teadku, et seesama võimalus on nüüd meie oma koduses Lõuna-Eestis! Sõiral on geograafilise tähise tunnustus täpselt nagu neil kuulsatel peentel jookidel ja Setomaal toimub sõirapäev, õpitakse sõira valmistama, maitstakse seda ning valitakse parim sõir. Peale selle toimub rikkalik kultuuri- ja huviprogramm, alates pillimängust ja leelost ning lõpetades parkuuri õpitoaga.