Sel suvel tasub reisida Viini — sealt leiad nii mõndagi uut ja põnevat

Hiljuti rajati Viini 9. linnaossa jalakäijate ülekäigurada nimega Trans-Pride. Need on triibud diskrimineerimise vastu. Linnaosa juht Saya Ahmad ütles avamisel, et sellega tahab linnaosa rõhutada, et nad toetavad solidaarsust ja mitmekesisust värvikas Viini keskkonnas. Vastavalt liikluseeskirjadele võib värvilisi triipe maalida ainult valgete vahele.

Triibud on roosat, sinist ja valget värvi — roosa on sümboolselt naiste ja tüdrukute värv, sinine poiste oma ja valge nende jaoks, kes jäävad sinna vahepeale. Nende triipude üle on linnaosa juht väga uhke, sest need on ainulaadsed mitte ainult Viinis, vaid kogu Austrias.

Austria linnas Steyr anti välja ka esimene Austria sünnitunnistus, kus kastikeses, kuhu tuleb kirja panna lapse sugu, on võimalus valida sõna “inter”. Pikalt tekitas pahameelt ministeeriumi vastuseis, kus anti teada, et software ei võimalda sellist sissekannet, kuigi juba aastal 2018 oleks pidanud olema dokumentidesse lisatud sõnad “divers”, inter” või “lahtine”. Et saavutada soovitud tulemust, tehti kaebus siseminister Karl Nehammerile, et ta ei täida oma kohustusi. Kaasa tõi see tulemuse, et arvuti software’i muudeti ja uued sünnitunnistused on tänaseks kasutuses.

Viini tänavatele on loodud ka mitmeid vikerkaarevärvilisi ülekäigukohti homoseksuaalse community jaoks ja EuroPride demonstratsiooni ajal 2019. aastal sai Viin esimese vikerkaarevärvilise kaitsetee. Otse linna keskel, mitte kaugel parlamendihoonest asuva Burgtheateri ees värviti tavaliste ülekäigukohtade triipude vahele LGBT värvid. Sellele on järgnenud vikerkaared Mariahilfe linnaosas otse Apollo kino ees ja Margareteni linnaosas, mis kannabki nime Regenbogelbezirk ehk vikerakkarelinnaosa. Kõige uuemad vikerkaare-ülekäigurajad rajati aprillis 2021 Josefstadti ja Viini 8. linnaossa. Kõige pikem vikerkaare-sebra kogu Austrias on Viinis otse Westbahnhofi lähedal.