Kreeka külalislahkus tähendab seda, et kui tunned söögilauas istudes, et oled juba lõhkemas, siis on õhtu alles algamas. Kreeklased on seltskondlikud, jutukad ja elavad. Uhkusega esitletakse sulle parimaid kohalikke muusika-artiste, mängitakse nende palasid, ise ennastunustavalt kaasa lauldes. Nende perekondlikud üritused tähendavad meie mõistes terve suguvõsa kokkutulekut, mis omakorda tähendab, et tutvudes ühe liikmega sellest sugukonnast, teavad järgmiseks päevaks sinu olemasolust isegi vanaonud ja -tädid.

Kreeka avas alates 14. maist oma uksed kõigile turistidele, mis tähendab seda, et negatiivse koroonatesti olemasolul oled sa Kreekasse rohkem kui oodatud. Ole aga hoiatatud — paljud, kes on Kreekasse läinud, pole sealt enam kunagi tahtnud tagasi tulla.