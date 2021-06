Konkreetsed soovitused, kuhu suvel Eestis minna, on kohal: EASi turismiarenduskeskus alustas siseturismi kampaaniat

„Eelmise suve siseturismi kampaania näitas, et eestlane hindab väga praktilist infot ja konkreetseid soovitusi, kuhu minna ning praeguse kampaania abil on hõlbus panna kokku just endale sobiv Eesti-puhkus,” ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik .

Toiduteemale järgnevad spaad ja aktiivne puhkus veel egiidi all „On aeg veeta vesinädalaid”; majutuspakkumised — „Ma tahan sinuga idülli minna”, pere- ja aktiivne puhkus — „Head lapsed, need kasvavad wifita”; üritused, muuseumid ja etendused — „Vallanda endas kultuurikihk” ning looduspuhkus — „Mine metsa! Müstikale”. Kalambuurid sündisid EASi turismiarenduskeskuse Shardee Rebase, kalambuurimeistri Keiti Vilmsi ja reklaamiagentuuri AGE koostöös. Kampaaniale andis hääle Jüri Pootsmann oma looga „Magus melanhoolia”, mille meloodia ja avalause sobivad hästi suvepuhkusega („Peata aeg ja lase lihtsalt olla mul siin…”).

Tavapäraselt on EASi turismiarenduskeskuse fookus on suunatud sellele, et Eesti eksporditulu turismist oleksid võimalikult suur, kuid takistused reisimisel on suunanud rohkem turundustegevusi siseturismi. „Oleme valmis alustama kampaaniaid lähiturgudel niipea, kui olud seda võimaldavad, kuid kindlasti on sektori taastumiseks praegu reisimise kõrghooajal väga oluline roll ka siseturismil,” ütles Liina Maria Lepik.