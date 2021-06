Väliürituste uus mõõde: seikluslik postapokalüptiline orienteerumismäng „Lost Fear”

Viimase aasta jooksul on sõna „väliüritus” omandanud uue vabastava ja piiranguid välistava tähenduse. Kui riigis kõik keelatud oli, siis väliüritused teatud osalejate limiidiga kuidagi ikka toimida said. Käesolevaks hetkeks näitavad aga kõik märgid, et suvi sellel aastal tuleb ja kohe kindlasti oma täies hiilguses. Nii pole väliüritus enam lahendus väljapääsmatule olukorrale, vaid kõigile osalejatele kordumatut seikluslikku emotsiooni pakkuv tegevus.

Kui kordumatud emotsioonid juba jutuks tulid, siis alati soovib inimene kogeda midagi uut ja huvitavat. Mis oleks, kui prooviks sellel suvel uut seikluslikku orienteerumismängu „Lost Fear”, mis on korraldatud ulmestsenaariumi võtmes.

Ahne korporatsioon, moraalilage biokeemik, tõhus antiviirus

Mäng „Lost Fear” on korraldatud selliselt, et mängus osalejad satuvad vastavalt stsenaariumile ekstreemsesse rolli kuskil müstilises apokalüptilises tulevikus. Katusteemaks on orienteerumismängul ulme-žanr, postapokalüptiline tulevik. Kui jätta välja viimase pooleteise aasta äärmiselt kahetsusväärsed sündmused, siis on ulmes juba ammu filosofeeritud ühe oma põhinarratiivina teemal, et kuskil salajases laboris töötatakse välja midagi biokeemilist, mille vallandumine inimkonnale just bingovõitu positiivses mõttes ei tähenda.

Nii on ka mängus „Lost Fear” sees ahne korporatsiooni poolt kõrvalises kohas asuvasse mahajäetud hoonesse rajatud ülisalajane allhankelabor, mille seinte vahel on suudetud luua uute patogeenmutatsioonide ülene antiviirus. Sellest ilma pikema sissejuhatuseta hädad ja õnnetused pihta hakkavadki. Küll selgub, et laboris loodud produkt on kurjakuulutavalt tõhus, kuid kahjuks ääretult ebastabiilne hoiustamisel ja transpordil. Lisaks soovivad konkureeriva korporatsiooni agendid seda saavutust endale varastada, et toode siis oma kabamärgi all kasumlikult turule paisata.