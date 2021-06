Mugavad reisid nüüd käeulatuses: Estravel sõlmis edasimüügilepingu suure reisikorraldajaga

Esimeseks sihtkohaks saab olema kahe lennuga nädalas Türgi lõunarannikul asuv Antalya . Lennupartneriks on Turkish Airlines , see omakorda tähendab, et müüki tulevad ka äriklassi lennukohad tagamaks veelgi mugavamat teenust lennuki pardal.

"Mul on heameel kinnitada, et mõlemad pooled on vajalikud taustakontrollid edukalt sooritanud ja Estravel on Coral Traveli oma partneriks valinud," lausus Estraveli tegevjuht Anne Samlik.